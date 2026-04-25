Stadtwerke investieren Ersatz für defekte Rohrleitung in Wissen fast fertig Elmar Hering 25.04.2026, 12:00 Uhr

i Von der Pirzenthaler Straße in Richtung Siegtalbad verläuft die erneuerte Rohrleitungstrasse. Elmar Hering

Große Teile der Infrastruktur sind in Form von Kanälen und Leitungen unsichtbar. Kontinuierlich wird viel Geld sozusagen unterirdisch verbuddelt, wie eine Baustelle derzeit in Wissen erkennen lässt.

Kurz vor dem Abschluss stehen Arbeiten im Auftrag der Stadtwerke Wissen, die momentan ganz in der Nähe des Kopernikus-Gymnasiums zu beobachten sind. Eine Fachfirma aus Netphen erneuert dort eine wichtige Rohrleitung, die dazu dient, Niederschlagswasser von benachbarten Flächen und Dränagen in die Sieg zu leiten.







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