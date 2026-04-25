Große Teile der Infrastruktur sind in Form von Kanälen und Leitungen unsichtbar. Kontinuierlich wird viel Geld sozusagen unterirdisch verbuddelt, wie eine Baustelle derzeit in Wissen erkennen lässt.
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Kurz vor dem Abschluss stehen Arbeiten im Auftrag der Stadtwerke Wissen, die momentan ganz in der Nähe des Kopernikus-Gymnasiums zu beobachten sind. Eine Fachfirma aus Netphen erneuert dort eine wichtige Rohrleitung, die dazu dient, Niederschlagswasser von benachbarten Flächen und Dränagen in die Sieg zu leiten.