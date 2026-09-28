Festumzug voller Höhepunkte
Erntedankzug begeistert Tausende in Friesenhagen
Der Hausierer der Wildenburger Landplagen bot sogar Zahnbürsten und Holzklammern an.
Der Hausierer der Wildenburger Landplagen bot sogar Zahnbürsten und Holzklammern an.
Gaby Wertebach

Tausende strömten nach Friesenhagen: Beim Erntedankzug verbanden sich Musik, kunstvoll geschmückte Wagen und sogar Tiere zu einem unerwartet lebendigen Spektakel. Farben, Traditionen und kleine Überraschungen sorgten für beste Stimmung.

Lesezeit 1 Minute
Einmal im Jahr wird Friesenhagen im Wildenburger Land zum großen Publikumsmagneten. Tausende Besucher aus nah und fern ließen sich am Sonntagnachmittag bei prächtigem Wetter das Spektakel des Erntedankzugs nicht entgehen.Entlang der Straßen waren kaum noch freie Plätze zu finden.
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