Sperrung am Wochenende Erneut keine Züge der HLB zwischen Altenkirchen und Au Hans-Peter Günther 20.11.2025, 20:00 Uhr

i Viele Millionen Euro haben die Deutsche Bahn und das Land in die Beschleunigung der Oberwesterwaldbahn investiert. Ausgebremst werden die Züge aber immer wieder, weil Mängel nicht beseitigt werden, wie das seit Jahren nicht betriebsbereite Vorsignal bei Ingelbach oder Weichenschäden bei Limburg. Hans-Peter Günther. Hans Peter Günther

Bahnkunden, die vom Westerwald an die Siegstrecke gelangen wollen, müssen sich am Wochenende erneut eine Alternative suchen. Zwischen Altenkirchen und Au verkehren keine Züge. Die ständigen Probleme scheinen strukturelle Ursachen zu haben.

An diesem Wochenende kommt es von Freitag, 21 Uhr, bis Montag, 5 Uhr, nochmals zu einer Sperrung der Oberwesterwaldbahn zwischen Altenkirchen und Au (Sieg). Aufgrund von Brückenarbeiten der DB muss die HLB einen Schienenersatzverkehr mit Bussen durchführen.







