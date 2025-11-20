Erneut keine Züge der HLB zwischen Altenkirchen und Au

Bahnkunden, die vom Westerwald an die Siegstrecke gelangen wollen, müssen sich am Wochenende erneut eine Alternative suchen. Zwischen Altenkirchen und Au verkehren keine Züge. Die ständigen Probleme scheinen strukturelle Ursachen zu haben.
Lesezeit 2 Minuten
An diesem Wochenende kommt es von Freitag, 21 Uhr, bis Montag, 5 Uhr, nochmals zu einer Sperrung der Oberwesterwaldbahn zwischen Altenkirchen und Au (Sieg). Aufgrund von Brückenarbeiten der DB muss die HLB einen Schienenersatzverkehr mit Bussen durchführen.