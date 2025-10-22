Sechs Monate Sperrung Erneuerung der Landesstraße 267 bei Pracht startet Rolf-Dieter Rötzel 22.10.2025, 14:00 Uhr

i Ab der Einmündung der L 267 in die Bundesstraße 256 (unser Bild) wird die Landesstraße ab 27. Oktober in Richtung Pracht in einem geplanten Zeitraum von sechs Monaten erneuert. Rolf-Dieter Rötzel

Die Erneuerung der Landesstraße 267 zwischen Pracht und der Einmündung in die Bundesstraße 256 oberhalb der Auermühle findet unter Vollsperrung für den Durchgangsverkehr statt und wird voraussichtlich sechs Monate in Anspruch nehmen.

Am kommenden Montag, 27. Oktober, beginnt eine umfangreiche Erneuerung der Landesstraße 267 im Abschnitt zwischen Pracht und der Einmündung in die Bundesstraße 256 oberhalb der Auermühle. Gemäß einer Pressemitteilung des Landesbetriebes Mobilität Diez (LBM) erfolgt die Ausführung in einem Bauabschnitt unter Vollsperrung für den Durchgangsverkehr.







Artikel teilen

Artikel teilen