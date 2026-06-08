Zwischen den 1950er- und 1990er-Jahren wurden in Deutschland Millionen von Kindern zur Kur oder Erholung in Heime geschickt – auch aus unserer Region. Wir sprachen mit einer Frau, deren Erlebnisse an der Nordsee 1973 sie bis heute nicht loslassen.
Lesezeit 3 Minuten
Barbara M. (Name von der Redaktion geändert) erzählt eigentlich mit fester Stimme. Nur manchmal mischt sich ein leichtes Zittern in ihren Tonfall. Die 61-Jährige aus Windeck berichtet über eine Zeit, die ihr ganzes Leben geprägt hat. 1973 war sie als Verschickungskind vier Wochen in Sankt Peter-Ording an der Nordsee.