Von der Sieg an die Nordsee Erlebnisse im Kinderheim bis heute in Träumen lebendig Markus Kratzer 08.06.2026, 14:00 Uhr

i Barbara M. öffnet ihr privates Fotoalbum. In diesem Kinderheim in Sankt Peter-Ording war sie als Achtjährige vier Wochen lang. Eine Zeit, die ihr Leben geprägt hat. Markus Kratzer

Zwischen den 1950er- und 1990er-Jahren wurden in Deutschland Millionen von Kindern zur Kur oder Erholung in Heime geschickt – auch aus unserer Region. Wir sprachen mit einer Frau, deren Erlebnisse an der Nordsee 1973 sie bis heute nicht loslassen.

Barbara M. (Name von der Redaktion geändert) erzählt eigentlich mit fester Stimme. Nur manchmal mischt sich ein leichtes Zittern in ihren Tonfall. Die 61-Jährige aus Windeck berichtet über eine Zeit, die ihr ganzes Leben geprägt hat. 1973 war sie als Verschickungskind vier Wochen in Sankt Peter-Ording an der Nordsee.







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