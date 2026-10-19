Verdienten Mitbürgern wird in Betzdorf mit einem Erinnerungsfeld gedacht. In Kirchen wurde zuletzt die Ruhestätte des ehemaligen Ortschefs Paul Wingendorf in ein Ehrengrab umgewandelt. Ein Einblick in die Betzdorfer Erinnerungskultur.
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Die Stadt Betzdorf gedenkt verdienter Mitbürger nicht mit Ehrengräbern, sondern mit einem Erinnerungsfeld. Bekanntlich hat die Stadt Kirchen die Ruhestätte ihres ehemaligen Bürgermeisters und CDU-Landtagsabgeordneten Paul Wingendorf in ein Ehrengrab umgewandelt.