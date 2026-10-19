Geschichtsverein war Initiator
Erinnerungsfeld in Betzdorf gedenkt Persönlichkeiten
Das Erinnerungsfeld gedenkt auch der Musikerfamilie Adorf. Im Oktober vor fünf Jahren wurden die Grabsteine umgesetzt.
Das Erinnerungsfeld gedenkt auch der Musikerfamilie Adorf. Im Oktober vor fünf Jahren wurden die Grabsteine umgesetzt.
Foto-Archiv: Claudia Geimer. Claudia Geimer

Verdienten Mitbürgern wird in Betzdorf mit einem Erinnerungsfeld gedacht. In Kirchen wurde zuletzt die Ruhestätte des ehemaligen Ortschefs Paul Wingendorf in ein Ehrengrab umgewandelt. Ein Einblick in die Betzdorfer Erinnerungskultur. 

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Die Stadt Betzdorf gedenkt verdienter Mitbürger nicht mit Ehrengräbern, sondern mit einem Erinnerungsfeld. Bekanntlich hat die Stadt Kirchen die Ruhestätte ihres ehemaligen Bürgermeisters und CDU-Landtagsabgeordneten Paul Wingendorf in ein Ehrengrab umgewandelt.
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