Hitzealarm im AK-Land Erinnerungen an den Jahrhundertsommer 1976: Dürre-Chaos Gaby Wertebach 31.08.2026, 10:00 Uhr

i Landwirt Georg Groß aus Dauersberg erinnert sich an den Jahrhundertsommer 1976 und an den daraus resltierenden Futternotstand. Gaby Wertebach

Der Jahrhundertsommer 1976 ließ Wiesen verdorren und Bauern um ihre Höfe bangen. Ein beispielloser Kraftakt von Behörden, Helfern und Nachbarn verhinderte das Schlimmste – ein eindrücklicher Rückblick auf Solidarität in der Dürre.

Es gibt Jahre, in denen das Wetter nicht einfach nur Wetter ist. Jahre, in denen der Regen ausbleibt, die Wiesen verdorren und die Sorge der Landwirte von Woche zu Woche größer wird. In diesem Jahr scheint sich die Geschichte des Jahrhundertsommers 1976 wiederholt zu haben.







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