Erinnerung an die Zwangsarbeiter in Herdorf lebt

Die Menschen im AK-Land sind stolz auf die Geschichte des Bergbaus. Aber es gibt auch die dunklen Kapitel. „In jeder Grube, in jeder Hütte hat es Zwangsarbeiter gegeben“, sagt Heimatforscher Carsten Trojan.
Wer an Kriegsverbrecherprozesse denkt, der denkt wohl zuerst an die Nürnberger Prozesse, die im November 1945, vor 80 Jahren, ihren Anfang nahmen. Doch für das AK-Land bedeutend sind auch die Rastatter Prozesse, die von der französischen Besatzungsmacht vor bald 80 Jahren, 1946, angestrengt wurden.