Besondere Feier in Marienthal Erhard J. Fischer – mit 88 noch der Kunst verschrieben Julia Hilgeroth-Buchner 12.01.2026, 09:00 Uhr

i Für die Gäste seines Geburtstagsfestes erläuterte Erhard J. Fischer mit viel Engagement, unter welchen Gesetzmäßigkeiten seine aktuellen Kunstwerke, die spiegelbildlichen "Hannesgens-Körper", entstanden waren. Julia Hilgeroth-Buchner

Kunst, Mathematik und Spiritualität statt klassischer Geburtstagsfeier: Erhard J. Fischer machte seine „Doppel-Acht“ zu einem besonderen Erlebnis. Mit Humor, Tatkraft und Lebensfreude zeigte der Jubilar, wie viel Energie noch in ihm steckt.

88 Jahre alt zu werden, das animiert wahrscheinlich die wenigsten Senioren zur Ausrichtung eines glanzvollen Festes. Im Gegenteil, die „Schnapszahl“ verblasst meist zwischen dem absolvierten 85. Geburtstag und dem angestrebten „runden 90er“. Erhard J.







