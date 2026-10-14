Stimmgewalt trifft auf Andacht Ergreifendes Konzert in Altenkirchener Christuskirche Julia Hilgeroth-Buchner 14.10.2026, 18:00 Uhr

i Helga Maria Lange ist Dekanatskirchenmusikerin im Dekanat Siegen und übernahm die Orgelpartien im Konzert. Julia Hilgeroth-Buchner

Eine junge Sopranistin erfüllt die Christuskirche und schafft Gänsehaut. Chor, Orgel und Bläser entführen in die Romantik – ein Abend voller berührender Überraschungen in Altenkirchen.

„Hör mein Bitten, Herr, neige dich zu mir…“ Gerade hat Yewon Lee mit leichtem Schritt den Altarraum betreten, da ist die Christuskirche auch schon erfüllt von der umwerfenden Stimme der jungen Sopranistin aus Südkorea.Sanft unterstützt von Organistin Helga Maria Lange, interpretiert die Sängerin nun die berühmte geistliche Hymne von Felix Mendelssohn Bartholdy, der ein Text aus Psalm 55 zugrunde liegt und die ihre Wirkung nicht verfehlt.







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