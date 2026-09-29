Einmal mehr eine Erfolgsstory Erfolgreicher Wissener Jahrmarkt trotz Hindernissen Thomas Hoffmann 29.09.2026, 09:00 Uhr

i Schnelle Truppe mit toller Motivation: Bereits um 11 Uhr am Montagmorgen war nahezu alles abgebaut, dank der fleißigen Mitarbeiter des insgesamt etwa 400 Frauen und Männer starken Jahrmarktsteams. Thomas Hoffmann

Trotz Platzmangel wurde der Wissener Jahrmarkt zum Publikumsmagneten: Flexible Planung, zahlreiche Helfer und überraschend gute Stimmung sorgten für Erfolg. Ein Hilfsprojekt in Afrika verleiht dem Fest zusätzliche Bedeutung.

Der diesjährige Wissener Jahrmarkt ist vorbei, aber im Nachklang bleibt vor allem, dass er einmal mehr eine Erfolgsstory war, die ihresgleichen sucht. „Es waren tolle Tage mit toller Atmosphäre und super Stimmung“, sagt Johannes Bender.Dabei hatten vor Beginn einige Einschränkungen das Team um den Jahrmarktschef vor neue Herausforderungen gestellt.







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