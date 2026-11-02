Prävention trifft Fachwissen
Erfolgreicher Herztag in Betzdorf zieht Besucher an
Herzgesundheit geht alle an: An den Ständen der Apotheken herrschte reger Betrieb.
Herzgesundheit geht alle an: An den Ständen der Apotheken herrschte reger Betrieb.
Gaby Wertebach

Volles Haus in Betzdorf: Beim Herztag informierten Experten in der Stadthalle über Rhythmusstörungen und moderne Therapien, boten Gesundheitschecks und Raum für Fragen. Wer seinem Herzen etwas Gutes tun wollte, fand Rat und Anschluss.

Lesezeit 2 Minuten
Was passiert, wenn das Herz aus dem Takt gerät? Wie lässt sich Vorhofflimmern erkennen, welche Behandlungsmöglichkeiten gibt es, und vor allem: Was kann jede und jeder Einzelne tun, um das Herz möglichst lange gesund zu erhalten? Fragen wie diese standen im Mittelpunkt des Herztages unter dem Motto „Herz im Takt – Vorhofflimmern“.
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