Prävention trifft Fachwissen Erfolgreicher Herztag in Betzdorf zieht Besucher an Gaby Wertebach 02.11.2026, 08:00 Uhr

i Herzgesundheit geht alle an: An den Ständen der Apotheken herrschte reger Betrieb. Gaby Wertebach

Volles Haus in Betzdorf: Beim Herztag informierten Experten in der Stadthalle über Rhythmusstörungen und moderne Therapien, boten Gesundheitschecks und Raum für Fragen. Wer seinem Herzen etwas Gutes tun wollte, fand Rat und Anschluss.

Was passiert, wenn das Herz aus dem Takt gerät? Wie lässt sich Vorhofflimmern erkennen, welche Behandlungsmöglichkeiten gibt es, und vor allem: Was kann jede und jeder Einzelne tun, um das Herz möglichst lange gesund zu erhalten? Fragen wie diese standen im Mittelpunkt des Herztages unter dem Motto „Herz im Takt – Vorhofflimmern“.







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