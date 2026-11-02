Bücherliebe in Flammersfeld
Erfolgreiche Premiere der Westerwälder Buchmesse
Stolzer "Gründungsvater": Arnold Holzapfel (hier mit seiner Begleiterin) freute sich, dass seine "Erste Westerwälder Buchmesse“
Stolzer "Gründungsvater": Arnold Holzapfel (hier mit seiner Begleiterin) freute sich, dass seine "Erste Westerwälder Buchmesse“ von den Besucher bestens angenommen wurde. Der aus Rott stammende und in Hennef lebende Organisator hatte selbst eine Auswahl an Kinderbüchern von Peter Maffay und Hendrikje Balsmeyer mitgebracht, da er Mitglied der "Peter Maffay Stiftung" ist und auch im Team der Buchreihe "Anouk" mitwirkt.
Julia Hilgeroth-Buchner

Die Premiere der Westerwälder Buchmesse verwandelte das evangelische Gemeindehaus in Flammersfeld in einen gemütlichen Ort voller Bücher und Gespräche. Ruhige Lesungen in der Kirche und zahlreiche Entdeckungen luden zum Verweilen ein.

Lesezeit 3 Minuten
Den Duft der großen Literaturwelt schnuppern, sich unter Gleichgesinnten treiben lassen und im besten Fall auch noch ein persönliches Treffen mit der Lieblingsautorin oder dem Lieblingsautor erhaschen: Deshalb sind die großen Buchmessen des Landes vielen Menschen eine Reise wert.
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