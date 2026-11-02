Bücherliebe in Flammersfeld Erfolgreiche Premiere der Westerwälder Buchmesse Julia Hilgeroth-Buchner 02.11.2026, 09:00 Uhr

i Stolzer "Gründungsvater": Arnold Holzapfel (hier mit seiner Begleiterin) freute sich, dass seine "Erste Westerwälder Buchmesse“ von den Besucher bestens angenommen wurde. Der aus Rott stammende und in Hennef lebende Organisator hatte selbst eine Auswahl an Kinderbüchern von Peter Maffay und Hendrikje Balsmeyer mitgebracht, da er Mitglied der "Peter Maffay Stiftung" ist und auch im Team der Buchreihe "Anouk" mitwirkt. Julia Hilgeroth-Buchner

Die Premiere der Westerwälder Buchmesse verwandelte das evangelische Gemeindehaus in Flammersfeld in einen gemütlichen Ort voller Bücher und Gespräche. Ruhige Lesungen in der Kirche und zahlreiche Entdeckungen luden zum Verweilen ein.

Den Duft der großen Literaturwelt schnuppern, sich unter Gleichgesinnten treiben lassen und im besten Fall auch noch ein persönliches Treffen mit der Lieblingsautorin oder dem Lieblingsautor erhaschen: Deshalb sind die großen Buchmessen des Landes vielen Menschen eine Reise wert.







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