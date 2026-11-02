Die Premiere der Westerwälder Buchmesse verwandelte das evangelische Gemeindehaus in Flammersfeld in einen gemütlichen Ort voller Bücher und Gespräche. Ruhige Lesungen in der Kirche und zahlreiche Entdeckungen luden zum Verweilen ein.
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Den Duft der großen Literaturwelt schnuppern, sich unter Gleichgesinnten treiben lassen und im besten Fall auch noch ein persönliches Treffen mit der Lieblingsautorin oder dem Lieblingsautor erhaschen: Deshalb sind die großen Buchmessen des Landes vielen Menschen eine Reise wert.