Betzdorfer Jungunternehmer Erfolgreich als Unternehmer: reflektiert und innovativ Claudia Geimer 05.11.2026, 14:58 Uhr

i Vom Schüler zum Unternehmer: Simon Sack aus Betzdorf-Bruche hat in der KI-Branche Karriere gemacht. Foto: Claudia Geimer Geimer Claudia. Claudia Geimer

Mit 30 führt ein Unternehmer in Siegen einen erfolgreichen, beratenden Betrieb im Bereich Unternehmens-KI – und bleibt erstaunlich bescheiden. Im Porträt: wie Demut, Innovationskraft und Ehrenamt seinen ungewöhnlichen Weg prägen.

„Demütig“ – das ist eine Vokabel, die man bei einem erfolgreichen Jungunternehmer eher selten vermutet. Aber sie passt zum Charakter von Simon Sack aus Betzdorf-Bruche. Der 30-Jährige ist trotz aller beruflichen Erfolge rund um seine Firma Neurologiq mit Sitz in Siegen ein bodenständiger junger Mann geblieben.







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