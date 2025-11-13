Unglück in Daaden Erdrakete ist wohl Ursache für Explosion 13.11.2025, 18:00 Uhr

i Am Folgetag der verheerenden Gasexplosion in Daaden, 26. September, sind Arbeiter noch damit beschäftigt, die Trümmer auf Seite zu räumen. Thomas Leurs

Knapp sieben Wochen ist die verheerende Gasexplosion in Daaden nun her. Auf Anfrage unserer Zeitung teilt die Staatsanwaltschaft die neuesten Ermittlungsergebnisse mit. Auch zum schwer verletzten Jugendlichen gibt es neue Infos.

Die Trümmer des Hauses in der Betzdorfer Straße 13 in Daaden liegen immer noch als Schutthaufen aufgetürmt. Sie zeugen davon, wie gewaltig die Explosion am Donnerstag, 25. September, gewesen ist. Die Staatsanwaltschaft in Koblenz führt seitdem die Ermittlungen, um zu klären, wie es zu dem verheerenden Unglück kommen konnte, bei dem es acht Verletzte, darunter ein schwer verletzter Jugendlicher, gegeben hat.







Artikel teilen

Artikel teilen