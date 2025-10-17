Dass eine durch Glasfaserarbeiten beschädigte Gasleitung das Unglück in Daaden ausgelöst haben könnte, wurde schnell vermutet – und jetzt von mehreren Quellen rund um die Stadt bestätigt. Doch wie kam es letztlich zur Entzündung?
Ursache für die verheerende Gasexplosion am 25. September in Daaden war eine Gasleitung, die bei Tiefbauarbeiten zum Glasfaserausbau vermutlich von einer sogenannten Erdrakete beschädigt wurde. Mehrere Quellen haben inzwischen entsprechende Vermutungen bestätigt.