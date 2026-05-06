Der Westerwälder Blumen- und Gartenmarkt in Horhausen wartet diesmal einem mit besonderen prominenten Gast auf. Erdbeeren spielen auch bei dem Kinderprogramm an diesem Samstag eine Rolle.
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Wer an diesem Samstag, 9. Mai, von Blumen und Erdbeeren nach Horhausen gezogen wird, trifft in diesem Jahr noch auf einen ganz besonderen Gast: die Erdbeerkönigin des Oldenburger Münsterlandes, Vanessa Otte. Unter dem Motto „Erdbeerduft und Blumenzauber – Frühling liegt in der Luft“ wird die 24-Jährige die Horhausener begrüßen und ihre Heimat und natürlich die Erdbeeren vertreten.