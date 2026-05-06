Blumenmarkt in Horhausen Erdbeerkönigin zu Gast: Krone einpacken und los geht’s Sabrina Mewes 06.05.2026, 09:00 Uhr

i Bei ihren Auftritten nimmt sich Erdbeerkönigin Vanessa I. gerne Zeit für Fotos und Besucher. Diese Gelegenheit haben auch die Besucher des Blumenmarkts in Horhausen am Samstag. Angelika Otte

Der Westerwälder Blumen- und Gartenmarkt in Horhausen wartet diesmal einem mit besonderen prominenten Gast auf. Erdbeeren spielen auch bei dem Kinderprogramm an diesem Samstag eine Rolle.

Wer an diesem Samstag, 9. Mai, von Blumen und Erdbeeren nach Horhausen gezogen wird, trifft in diesem Jahr noch auf einen ganz besonderen Gast: die Erdbeerkönigin des Oldenburger Münsterlandes, Vanessa Otte. Unter dem Motto „Erdbeerduft und Blumenzauber – Frühling liegt in der Luft“ wird die 24-Jährige die Horhausener begrüßen und ihre Heimat und natürlich die Erdbeeren vertreten.







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