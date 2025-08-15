Stolze 130 Jahre alt ist der MGV Niedererbach, und bereits 40 Jahre verbindet die Sänger eine Freundschaft mit dem französischen Chor „Les Chanteurs Pyrénéens de Tarbes“. Beides wurde nun mit einem außergewöhnlichen Konzert in Altenkirchen gefeiert.

„Willkommen! Bienvenue!“ Lachend und plaudernd strömen die festlich gekleideten Besucher durch die weit geöffneten Türen der Altenkirchener Stadthalle. Es ist ein überwältigendes Gefühl, nach Jahren der Schließung wieder eintreten zu dürfen in die „gute Stube“ der Kreisstadt, und das zu einem wirklich erlesenen Anlass. „Tarbes trifft Erbach“ ist das Freundschaftskonzert übertitelt – ein eher schlichter Titel für ein Event, das schon im Foyer funkelnden Festspiel-Charme versprüht und mit einem Programm der Superlative aufwarten wird. Denn es ist keine Frage, dass „die Erbacher“ den 130. Geburtstag ihres legendären Männergesangvereins an diesem Abend mit Glanz und Gloria feiern werden. Und dazu haben sie alle eingeladen, die sich hierzulande mit dem Chor verbunden fühlen, aber auch ganz besonders geschätzte Gäste von Weither.

i Ein wirklicher Höhepunkt war der Auftritt der" Chanteurs Pyrénéens de Tarbes", die nun schon seit 40 Jahren eng mit dem MGV Niedererbach verbunden sind. Die kräftigen, mitreißenden Stimmen der Sänger und die leidenschaftlichen "Chansons" versetzten die Besucher im Nu in den Süden Frankreichs. Julia Hilgeroth-Buchner

Es sind „Les Chanteurs Pyrénéens de Tarbes“, die in ihrer landestypischen Tracht mitwirken werden, und zwar nicht nur als Sänger, sondern auch als enge Freunde, die seit nunmehr 40 Jahren nicht mehr aus der Geschichte des MGV Niedererbach wegzudenken sind. Beste Voraussetzungen also für ein rauschendes Fest, das selbstredend musikalisch und organisatorisch perfekt geplant wurde.

Auf den Anblick, den der Saal der Stadthalle bietet, ist aber kaum einer der Konzertbesucher vorbereitet. Nach wochenlanger Umgestaltung durch Kulturbüro-Chef Helmut Nöllgen und sein Team hat sich der einst funktionelle Raum in eine exklusive Variante des „Spiegelzeltes“ verwandelt – mit allem, was die Westerwälder Kulturfreunde in der Vergangenheit an „ihrem“ Kristallpalast aus den 1920er-Jahren geliebt haben. Das ist einfach atemberaubend und ein zusätzliches Präsent für den MGV, der dieses herrliche Flair auch zu genießen weiß. Kaum nämlich haben alle Gäste ihre Plätze an den Bistrotischen gefunden, setzt sich das rund dreistündige Programm mit Macht in Bewegung.

i Der Frauenchor Niedererbach und sein erweiterter "Festchor" überbrachten ihre Gratulationen mit einer gut abgestimmten Auswahl an Beiträgen. Julia Hilgeroth-Buchner

Da sind Alexander Kölschbach (Vorsitzender MGV Niedererbach) und Erhard Schneider (Festorganisator), die in ihren empathischen Ansprachen die vielen Ehrengäste aus Kommunalpolitik und Gesellschaft, die Sponsoren, Helfer und natürlich die teilnehmenden Ensembles begrüßen. Da ist das Grußwort des rheinland-pfälzischen Ministerpräsidenten Alexander Schweitzer, der herzliche Gratulationen für den „jung gebliebenen, neu und modern gewordenen Chor“ mitbringt und sich beeindruckt zeigt von der innigen Verbindung der Sänger aus dem Westerwald und aus Tarbes („Das ist Europa in seiner besten Version!“). Da ist aber vor allem die umwerfende Auswahl der Gesangsbeiträge, deren Qualität das Publikum zu Begeisterungsstürmen hinreißt.

i 130 Jahre "MGV Niedererbach": Beim großen Geburtstagsfest in der Altenkirchener Stadthalle begeisterten die Herren des Jubelchores mit ihren hochkarätigen Stimmen und einer gelungenen Mischung aus ruhigen und temperamentvollen Stücken. Unterstützt wurden sie von Pianistin Anna Keck und Geigerin Melanie Wienberg. Julia Hilgeroth-Buchner

Der MGV Niedererbach und dessen neuer Projektchor (Leitung Dominik Pörtner), der Frauenchor Niedererbach und dessen erweiterter „Festchor“ (Leitung Karsten Rentzsch) , der „Jugendchor“ des MGV Niedererbach (ein Revival in Erinnerung an die langjährige, bereits verstorbene Leiterin Ursula Räder) und die „Chanteurs Pyrénéens de Tarbes“ liefern unter der Moderation von Jonas Schumacher und Wolfram Schuh tadellose Visitenkarten ihrer intensiven Probenarbeit ab. Zwei Intermezzi bilden dann das „Sahnehäubchen“ auf der klingenden Geburtstagstorte. Zum einen zeichnet Jonathan Spindler (Geschäftsführer des Partnerschaftsverbandes Rheinland-Pfalz) neben ihren jeweiligen Chören den MGV-Sänger Wolfram Schuh und Eric Fiacre (Président der „Chanteurs Pyrénéens de Tarbes“) mit der Silbermedaille des Verbandes aus. Zum anderen erweist sich die Filmpräsentation mit Eindrücken aus der langen Freundschaft zwischen Niedererbach und Tarbes als „Highlight der Emotionen“.

i Im Konzert zeichnete Jonathan Spindler (Geschäftsführer des Partnerschaftsverbandes Rheinland-Pfalz, links) nicht nur den MGV und die "Chanteurs" als Chöre aus. Er verlieh MGV-Sänger Wolfram Schuh (zweiter von links) und Eric Fiacre (Président der Chanteurs) auch die Silbermedaille für ihre langjährigen Verdienste. Dies freute auch den MGV-Vorsitzenden Alexander Kölschbach (ganz rechts). Julia Hilgeroth-Buchner

Nach dem Finale applaudieren die Besucher frenetisch und lassen sich im Anschluss gerne noch zu Speis und Trank einladen. Dann ist der Premium-Abend vorüber, und es bleibt nichts mehr hinzufügen außer einem „Chapeau!“ für die Gestaltung eines Konzertes, in dem sich französisches „Savoir vivre“ und frischer „Westerwälder Wind“ musikalisch und menschlich aufs Berührendste begegnet sind.