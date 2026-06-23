Ein Info-Zentrum samt Gastronomie soll am Druidenstein entstehen. Kinder sollen auf einem „Keltenspielplatz“ spielen können – sogar ein Trauzimmer ist geplant. Über Details hat unsere Zeitung nun mit dem Touristikbeauftragten von Kirchen gesprochen.
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Am Druidenstein soll ein touristisches Informationszentrum samt Gastronomie entstehen. Das Gebäude soll den Namen „Naturportal Druidenstein“ tragen – und unsere Zeitung hat nun mit dem Touristikbeauftragten der Verbandsgemeinde Kirchen, Sven Wolff, über das Konzept hinter dieser Idee ausführlich gesprochen.