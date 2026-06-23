Pläne am Basaltfelsen Entsteht Infozentrum samt Gastronomie am Druidenstein? Johannes Mario Löhr 23.06.2026, 18:05 Uhr

i Für die architektonische Umsetzung zeichnet der Herdorfer Architekt Carsten Trojan verantwortlich. Der Herdorfer hat bereits einige Visualisierungen zur Veranschaulichung angefertigt. trojanworks Architekten GmbH

Ein Info-Zentrum samt Gastronomie soll am Druidenstein entstehen. Kinder sollen auf einem „Keltenspielplatz“ spielen können – sogar ein Trauzimmer ist geplant. Über Details hat unsere Zeitung nun mit dem Touristikbeauftragten von Kirchen gesprochen.

Am Druidenstein soll ein touristisches Informationszentrum samt Gastronomie entstehen. Das Gebäude soll den Namen „Naturportal Druidenstein“ tragen – und unsere Zeitung hat nun mit dem Touristikbeauftragten der Verbandsgemeinde Kirchen, Sven Wolff, über das Konzept hinter dieser Idee ausführlich gesprochen.







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