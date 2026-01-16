Diamclean aus Horhausen hilft Entrümpler befreien Menschen doppelt von der Last Julia Hilgeroth-Buchner 16.01.2026, 09:00 Uhr

i Im Werkzeugraum, der sich an das Büro der Horhausener Entrümpelungsfirma Diamclean anschließt, finden die Mitarbeiter alles, was sie für den Einsatz vor Ort brauchen - inklusive Vorschlaghammer, wie Mit-Gründer Nicolas Bender eindrücklich demonstiert. Julia Hilgeroth-Buchner

Serien, die sich ums Entrümpeln drehen, haben oft gute Einschaltquoten. Doch anders als die Zuschauer schätzen Betroffene nicht unbedingt den Unterhaltungsfaktor, sondern vielmehr professionelle Hilfe bei einer großen und emotionalen Herausforderung.

„Alles muss raus!“ Wenn Menschen vor der Aufgabe stehen, Wohnungen oder Häuser entrümpeln zu müssen, dann kann das eine heftige Herausforderung sein. Gerade wenn persönliche Erinnerungen mitschwingen, ist es mitunter schwer, sich von Räumen oder Gegenständen zu trennen.







Artikel teilen

Artikel teilen