Spekulationen auf Social Media
Entlässt Tedi in Altenkirchen zahlreiche Mitarbeiter?
Eine Bärenfigur mit einem Logo der deutschen Handelskette Tedi. Entlässt der Nonfood-Discounter zahlreiche Mitarbeiter in Altenkirchen? Darüber spekuliert man derzeit auf Facebook.
Ina Fassbender. picture alliance / Ina Fassbender/dpa

Entlässt Tedi am Konrad-Adenauer-Platz in Altenkirchen zahlreiche Mitarbeiter? Diese Frage stellt sich eine Facebook-Gruppe, in der über einen „fragwürdigen Vorwand“ diskutiert wird. Hier lesen Sie, wie Tedi auf unsere Anfrage reagiert.

Lesezeit 2 Minuten
Es rumort auf Social Media, genauer gesagt Facebook. So wird in der Facebook-Gruppe „Altenkirchen (Ww) & Umgebung“ derzeit über mögliche „Massenentlassungen“ beim Discounter Tedi am Konrad-Adenauer-Platz in Altenkirchen spekuliert. Hierbei wird von einigen Nutzern das Vorgehen von Tedi kritisiert, mit zahlreichen Mitarbeitern unter einem „fragwürdigen Vorwand“ Aufhebungsverträge geschlossen zu haben.

Ressort und Schlagwörter

Kreis AltenkirchenWirtschaft

Top-News aus der Region