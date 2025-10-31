Entlässt Tedi am Konrad-Adenauer-Platz in Altenkirchen zahlreiche Mitarbeiter? Diese Frage stellt sich eine Facebook-Gruppe, in der über einen „fragwürdigen Vorwand“ diskutiert wird. Hier lesen Sie, wie Tedi auf unsere Anfrage reagiert.
Es rumort auf Social Media, genauer gesagt Facebook. So wird in der Facebook-Gruppe „Altenkirchen (Ww) & Umgebung“ derzeit über mögliche „Massenentlassungen“ beim Discounter Tedi am Konrad-Adenauer-Platz in Altenkirchen spekuliert. Hierbei wird von einigen Nutzern das Vorgehen von Tedi kritisiert, mit zahlreichen Mitarbeitern unter einem „fragwürdigen Vorwand“ Aufhebungsverträge geschlossen zu haben.