Spekulationen auf Social Media Entlässt Tedi in Altenkirchen zahlreiche Mitarbeiter? 31.10.2025, 16:00 Uhr

i Eine Bärenfigur mit einem Logo der deutschen Handelskette Tedi. Entlässt der Nonfood-Discounter zahlreiche Mitarbeiter in Altenkirchen? Darüber spekuliert man derzeit auf Facebook. Ina Fassbender. picture alliance / Ina Fassbender/dpa

Entlässt Tedi am Konrad-Adenauer-Platz in Altenkirchen zahlreiche Mitarbeiter? Diese Frage stellt sich eine Facebook-Gruppe, in der über einen „fragwürdigen Vorwand“ diskutiert wird. Hier lesen Sie, wie Tedi auf unsere Anfrage reagiert.

Es rumort auf Social Media, genauer gesagt Facebook. So wird in der Facebook-Gruppe „Altenkirchen (Ww) & Umgebung“ derzeit über mögliche „Massenentlassungen“ beim Discounter Tedi am Konrad-Adenauer-Platz in Altenkirchen spekuliert. Hierbei wird von einigen Nutzern das Vorgehen von Tedi kritisiert, mit zahlreichen Mitarbeitern unter einem „fragwürdigen Vorwand“ Aufhebungsverträge geschlossen zu haben.







