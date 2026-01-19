Konzert im Hüttendorf Ensembles der Kreismusikschule begeistern ihr Publikum Gaby Wertebach 19.01.2026, 20:00 Uhr

i Das Zusammenspiel der Musiker begeisterte unter anderem beim Walzer No. 2 das Publikum des Kammerorchesters Westerwald-Sieg. Gaby Wertebach

Das Konzert des Kammerorchesters mit Gästen im Herdorfer Hüttendorf überzeugt mit Können und Vielfalt. Die Qualität der Ausbildung an der Kreismusikschule wird unter Beweis gestellt.

„Musik wäscht den Staub des Alltags von der Seele“, dieses Zitat eines unbekannten Verfassers passte wunderbar zum schon traditionellen Neujahrskonzert der Kreismusikschule Altenkirchen am Sonntagnachmittag im Hüttenhaus in Herdorf. Die Konzerte und Ensembles der Kreismusikschule Westerwald-Sieg sind aus dem kulturellen Leben der Region nicht mehr wegzudenken.







