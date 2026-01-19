Das Konzert des Kammerorchesters mit Gästen im Herdorfer Hüttendorf überzeugt mit Können und Vielfalt. Die Qualität der Ausbildung an der Kreismusikschule wird unter Beweis gestellt.
„Musik wäscht den Staub des Alltags von der Seele“, dieses Zitat eines unbekannten Verfassers passte wunderbar zum schon traditionellen Neujahrskonzert der Kreismusikschule Altenkirchen am Sonntagnachmittag im Hüttenhaus in Herdorf. Die Konzerte und Ensembles der Kreismusikschule Westerwald-Sieg sind aus dem kulturellen Leben der Region nicht mehr wegzudenken.