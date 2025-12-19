Mann aus AK-Land vor Gericht Enkelinnen missbraucht? Das sagt der Großvater Markus Kratzer 19.12.2025, 16:00 Uhr

i Der Prozess gegen einen 63-Jährigen aus dem AK-Land, dem vorgeworfen wird, seine Enkelinnen missbraucht zu haben, wird vor dem Landgericht Koblenz im kommenden Jahr fortgesetzt. Thomas Frey/dpa. picture alliance/dpa

Er soll seine beiden minderjährigen Enkelinnen über Jahre hinweg missbraucht haben - insgesamt mehr als 200-mal. Vor Gericht gibt der 63-jährige Angeklagte aus dem Kreis Altenkirchen Einblick in sein Privatleben.

Wird sich der 63-jährige Angeklagte, der beschuldigt wird, sich an seinen beiden Enkelinnen fast neun Jahre lang regelmäßig vergangen zu haben, zu den Vorwürfen äußern? Diese Frage steht nach dem Prozessauftakt im Raum. Es geht laut Anklageschrift um sexuellen Missbrauch von Kindern in besonders schwerem Fall.







