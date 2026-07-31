Population auf der Leuscheid Enkelin der Gründer ist jetzt „Chefin“ im Wolfsrudel Michael Fenstermacher 31.07.2026, 10:57 Uhr

i Das Leuscheider Rudel behauptet sich trotz des Verlustes mehrerer Leittiere in seinem angestammten Revier. (Symbolbild) Lino Mirgeler. picture alliance/dpa

Es ist so etwas wie ein „Familienbetrieb“ in dritter Generation. Anhand von DNA-Proben konnte nachgewiesen werden, dass die Fähe GW4620, eine Enkelin der Rudelgründer, nun die Rolle der Leitwölfin im Leuscheider Rudel übernommen hat.

Seit sechs Jahren besetzt das Leuscheider Rudel sein länderübergreifendes Territorium am Nordrand des Westerwalds und ist damit das am längsten etablierte Wolfsrudel in Rheinland-Pfalz. Nun ist klar: Das Fortbestehen des Rudels wird durch ein Elternpaar gesichert, dessen weiblicher Part, die Fähe GW4620, in dritter Generation die mütterliche Abstammungslinie des Gründerpaars fortsetzt.







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