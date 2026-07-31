Population auf der Leuscheid
Enkelin der Gründer ist jetzt „Chefin“ im Wolfsrudel
Das Leuscheider Rudel behauptet sich trotz des Verlustes mehrerer Leittiere in seinem angestammten Revier. (Symbolbild)
Das Leuscheider Rudel behauptet sich trotz des Verlustes mehrerer Leittiere in seinem angestammten Revier. (Symbolbild)
Lino Mirgeler. picture alliance/dpa

Es ist so etwas wie ein „Familienbetrieb“ in dritter Generation. Anhand von DNA-Proben konnte nachgewiesen werden, dass die Fähe GW4620, eine Enkelin der Rudelgründer, nun die Rolle der Leitwölfin im Leuscheider Rudel übernommen hat.

Lesezeit 1 Minute
Seit sechs Jahren besetzt das Leuscheider Rudel sein länderübergreifendes Territorium am Nordrand des Westerwalds und ist damit das am längsten etablierte Wolfsrudel in Rheinland-Pfalz. Nun ist klar: Das Fortbestehen des Rudels wird durch ein Elternpaar gesichert, dessen weiblicher Part, die Fähe GW4620, in dritter Generation die mütterliche Abstammungslinie des Gründerpaars fortsetzt.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Kreis Altenkirchenwolf
Ob Josué Duverger (grünes Trikot, hier im Duell mit Engers' Nils Wambach) noch einmal das Trikot des FC Cosmos Koblenz tragen wi
Tempo, Tore, Titeljagd 2026/2027
Alles zum Auftakt der Fußball-Saison

Von Oberliga bis hin zu den Kreisligen: Fachkundige Prognosen, Teamfotos und Mannschaftskader zum Auftakt der Saison 2026/2027 im Amateurfußball.

Alles zur Fußall-Saison

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Altenkirchen

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Altenkirchen gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren