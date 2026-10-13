Ehrenamt belohnt in Bruche
Engagierter Pfadfinder: Schmidt erhält Georgs-Medaille
Freut sich über die Wertschätzung seiner Arbeit: Andreas Schmidt aus Betzdorf hat die Georgs-Medaille der Pfadfinder verliehen b
Freut sich über die Wertschätzung seiner Arbeit: Andreas Schmidt aus Betzdorf hat die Georgs-Medaille der Pfadfinder verliehen bekommen.
Claudia Geimer

Seit dem zehnten Lebensjahr prägen die Pfadfinder Andreas Schmidts Leben. Mit ruhiger Begeisterung begleitet der Betzdorfer Jugendliche, formt Gemeinschaft und Haltung – und bleibt dabei überraschend bescheiden.

Lesezeit 3 Minuten
Wer sich mit Andreas Schmidt unterhält, dem kann es passieren, dass er die Zeit vergisst. Denn der 54-Jährige zeigt sich sehr interessiert an seinem Gegenüber, und man kann mit ihm tatsächlich über Gott und die Welt und vor allen Dingen über die Pfadfinderbewegung plaudern.
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