Seit dem zehnten Lebensjahr prägen die Pfadfinder Andreas Schmidts Leben. Mit ruhiger Begeisterung begleitet der Betzdorfer Jugendliche, formt Gemeinschaft und Haltung – und bleibt dabei überraschend bescheiden.
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Wer sich mit Andreas Schmidt unterhält, dem kann es passieren, dass er die Zeit vergisst. Denn der 54-Jährige zeigt sich sehr interessiert an seinem Gegenüber, und man kann mit ihm tatsächlich über Gott und die Welt und vor allen Dingen über die Pfadfinderbewegung plaudern.