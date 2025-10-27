Ferienwohnungen in Willroth Engagierte Jungunternehmerin Izel Colak ausgezeichnet Sabrina Mewes 27.10.2025, 15:00 Uhr

i Das ist die 32-jährige Jungunternehmerin Izel Colak. Mit ihrem Unternehmen Colakation hat sie ihre Vision erfolgreich zum Leben erweckt. Sabrina Mewes

Izel Colak (32) ist ihre eigene Chefin bei „Colakation“ und ein fester Bestandteil der Ortsgemeinde Willroth. Für ihre 18 Ferienwohnungen wurde sie mit vier Sternen vom Deutschen Tourismusverband ausgezeichnet. Wie kam Sie dazu? Hier lesen Sie mehr.

Wer Izel Colak kennenlernt, merkt ganz schnell, dass sie ganz genau weiß, was sie tut. Mit nur 32 Jahren ist die junge Frau Unternehmerin, ihre eigene Chefin und mittlerweile ein fester Bestandteil der Ortsgemeinde Willroth. Wo früher die Dorfkneipe stand, befindet sich heute ein moderner Apartmentkomplex mit insgesamt 18 Ferienwohnungen, die unter ihrem Unternehmen „ Colakation“ entstanden sind.







