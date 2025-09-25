Arbeiten fast abgeschlossen Endspurt beim Fachmarktzentrum Altenkirchen 25.09.2025, 17:00 Uhr

i Derzeit laufen noch Restarbeiten am Fachmarktzentrum am Weyerdamm in Altenkirchen. Auch die Herstellung der Außenbereiche ist derzeit noch in Arbeit. Annika Stock

Die Arbeiten um das Fachmarktzentrum Altenkirchen, das am 23. Oktober seine Türen für die Kundschaft öffnen wird, laufen auf Hochtouren. Die Flächen wurden an die Mieter übergeben, außen stehen noch einige Arbeiten an.

Alle Augen sind auf das Fachmarktzentrum (FMZ) am Weyerdamm gerichtet. Am Donnerstag, 23. Oktober, soll das FMZ dann für Besucher öffnen. Inzwischen sind die Flächen an die Mieter zum Ausbau übergeben, berichtet der Stuttgarter Investor Bernard Dov Widerker von der Unternehmensgruppe Widerker auf Anfrage unserer Zeitung.







