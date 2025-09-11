Der fünfjährige Levi aus Hachenburg ist auf einen Reha-Kinderwagen angewiesen, doch dieser braucht zum Transport viel Platz. Dank der Hilfe der „Freunde der Kinderkrebshilfe Gieleroth/Unnauer Paten“ hat Levis Familie nun einen Ford Transit.

Sarah Liebeck und Nico Weinert aus Hachenburg können es kaum glauben: Seit Anfang August halten sie den Schlüssel für ihr neues, großes Auto in den Händen. Künftig wird es nun viel einfacher, mit ihrem behinderten Sohn Levi unterwegs zu sein, denn der Reha-Kinderwagen des Fünfjährigen kann über eine Hebebühne ins Innere verladen werden.

Möglich wurde diese unglaubliche Erleichterung durch den Einsatz der "Freunde der Kinderkrebshilfe Gieleroth/Unnauer Paten“, deren Vorstand nun ins Dorfgemeinschaftshaus Gieleroth einlud, um den Sponsoren des Fahrzeugs zu danken und sie ein wenig näher mit Levi, Brüderchen Cajo und ihren Eltern bekannt zu machen.

i Große Freude über das neue Auto: Beim Dankeschön-Nachmittag im Gielerother Dorfgemeinschaftshaus begegneten sich Mitglieder des Vorstandes der "Freunde der Kinderkrebshilfe Gieleroth/Unnauer Paten", die Familie des fünfjährigen Levi aus Hachenburg sowie etliche der Sponsoren zum Gespräch und zur Besichtigung des Autos. Julia Hilgeroth-Buchner

Die Vorsitzende Ramona Fischer begrüßte die Anwesenden herzlich und schilderte rückblickend den Herstellungsprozess des Fahrzeugs. Ihre Stellvertreterin Claudia Kinkel, deren Familienunternehmen auch zum Sponsorenkreis gehört, betonte, dass die Mitwirkung an diesem Projekt eine Herzensangelegenheit sei. Sarah Liebeck zeigte sich sehr gerührt: „Sie können sich nicht vorstellen, was dieses Auto für uns bedeutet.“

Im Anschluss gab es dann Gelegenheit zum Austausch und zur Besichtigung des Fahrzeugs. Im Gespräch mit unserer Zeitung schilderte Sarah Liebeck, welche Umstände zur aktuellen Situation der Familie geführt hatten. „Levi kam als gesundes Kind zur Welt und erlitt fünf Tage nach der Geburt den plötzlichen Kindstod. Ich hatte ihn dabei im Arm, weshalb ich es schnell gemerkt habe“, erinnerte sie sich. „Da die Reanimationszeit relativ lange gedauert hat, sind Schäden im Hirn entstanden.“ Levi könne deshalb nicht atmen, schlucken oder husten und werde dauerbeatmet. „Das bringt viele Geräte mit sich, wie Sauerstoffflaschen und Absauger. All das muss immer mit.“

Nach der Erstversorgung in Neuwied habe Levi dreieinhalb Jahre in der „Kinderinsel Siegen“ gelebt, einer Intensivstation für dauerbeatmete Kinder. Im November 2023 sei er nach Hause zurückgekehrt, kurz vor der Geburt seines Bruders Cajo. „Da hatten wir auf einen Schlag zwei Kinder im Haus. Das war schon eine harte Zeit.“ In der Regel übernehme der Daadener „Pflegedienst Anne“ rund 20 Stunden täglich Levis Versorgung, mit Ausnahme einiger Wochenend- oder Urlaubstage: „Mein Mann und ich sind mittlerweile auch Experten.“

i Der neue Ford Transit, den die Familie des kleinen Levi aus Hachenburg künftig fahren wird, wurde von der "Driving GmbH" nach Anwerbung regionaler Sponsoren kostenfrei zur Verfügung gestellt. Die 10.000 Euro für den behindertengerechten Umbau übernahmen die "Freunde der Kinderkrebshilfe Gieleroth/Unnauer Paten". Julia Hilgeroth-Buchner

Vor einem Jahr habe die Familie die Kinderkrebshilfe kontaktiert, weil das eigene Auto den Bedürfnissen nicht mehr gerecht geworden sei. Wie Ramona Fischer unserer Zeitung berichtete, wurde der neue Ford Transit von der „Drive GmbH“ nach Anwerbung der Sponsoren kostenfrei zur Verfügung gestellt. „Die 10.000 Euro für den behindertengerechten Umbau haben dann wir übernommen“, sagte sie.

Die Sponsoren seien Hoffmann Fahrdienst (Reiferscheidt), AD Bau GmbH (unter anderem Hennef), Karosseriebau Kesseler (Breibach), Beton2Go Massfeller (Herschbach), Diel Deluxe Friseuratelier (Altenkirchen), Krankenpflegedienst „Anne“ (Daaden), Aral Altenkirchen, die Einhorn-Apotheke Hachenburg und SKS Kinkel (Hof/Westerwald).