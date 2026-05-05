Bald endet in der Betzdorfer Innenstadt eine mehr als 70-jährige Tradition: Die Fleischerei Helmus will den Betrieb aufgeben. Welchen Stellenwert die Metzgerei in der Region hat, wird in zahlreichen Kommentaren und Bewertungen im Internet deutlich.
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Die Nachricht verbreitete sich wie ein Lauffeuer. Die Metzgerei Helmus an der Ecke Kirchstraße/Viktoriastraße schließt ihre Türen. Die Inhaberfamilie Kremer gab dies am Montag unter anderem auf Facebook bekannt. „Diese Entscheidung ist uns nicht leichtgefallen“, wird dort betont.