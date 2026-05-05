„Gehörte immer zu Betzdorf“ Ende der Metzgerei Helmus sorgt für große Anteilnahme Daniel-D. Pirker 05.05.2026, 18:30 Uhr

i Nach 76 Jahren in Betzdorf ist im Sommer Schluss: Die Metzgerei Helmus will dann ihre Pforten schließen. Daniel-D. Pirker

Bald endet in der Betzdorfer Innenstadt eine mehr als 70-jährige Tradition: Die Fleischerei Helmus will den Betrieb aufgeben. Welchen Stellenwert die Metzgerei in der Region hat, wird in zahlreichen Kommentaren und Bewertungen im Internet deutlich.

Die Nachricht verbreitete sich wie ein Lauffeuer. Die Metzgerei Helmus an der Ecke Kirchstraße/Viktoriastraße schließt ihre Türen. Die Inhaberfamilie Kremer gab dies am Montag unter anderem auf Facebook bekannt. „Diese Entscheidung ist uns nicht leichtgefallen“, wird dort betont.







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