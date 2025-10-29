Das preisgekrönte Frauenensemble Encantada aus Neunkirchen begeistert seit 2012 mit seiner Leidenschaft fürs Singen. Gegründet von Chorleiterin Kristin Knautz, steht der Chor für Gemeinschaft, Emotion und musikalische Exzellenz.

Unsere Reporterin hat mit Kristin Knautz, der Chorleiterin des Frauenchors Encantada, über die Magie des gemeinsamen Singens gesprochen und auch darüber, was für Pläne für die Zukunft noch anstehen.

Knautz ist ausgebildete Musikpädagogin und klassisch ausgebildete Sängerin am Dr.