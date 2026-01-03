Emotionale Weihnachtsreise ins England von Dickens

Musik, Gesang und eine Lesung: In den katholischen Gotteshäusern in Weyerbusch und Altenkirchen erlebte das Publikum berührende Darbietungen.
Lesezeit 1 Minute
Zauberhaft gestaltete sich die musikalische Erzählung der Weihnachtsgeschichte von Charles Dickens. Gespannt lauschten die Zuhörer in der abgedunkelten katholischen Kirche in Weyerbusch den Worten von Ute Hammer, die von der Wandlung eines Menschenfeindes in einen Menschenfreund erzählte, die von Illustrationen auf der Leinwand verstärkt wurde.