Zwei Konzerte im AK-Land Emotionale Weihnachtsreise ins England von Dickens Claudia Geimer 03.01.2026, 06:00 Uhr

i Beeindruckten die Zuhörer in Weyerbusch mit Musik, Gesang und einer Lesung rund um die Weihnachtsgeschichte von Charles Dickens: Sprecherin Ute Hammer (links), Kantor Thorsten Schmehr und Sopranistin Manuela Meyer. Claudia Geimer

Musik, Gesang und eine Lesung: In den katholischen Gotteshäusern in Weyerbusch und Altenkirchen erlebte das Publikum berührende Darbietungen.

Zauberhaft gestaltete sich die musikalische Erzählung der Weihnachtsgeschichte von Charles Dickens. Gespannt lauschten die Zuhörer in der abgedunkelten katholischen Kirche in Weyerbusch den Worten von Ute Hammer, die von der Wandlung eines Menschenfeindes in einen Menschenfreund erzählte, die von Illustrationen auf der Leinwand verstärkt wurde.







