Birnbacher Konzert gut besucht Emil Bach glänzt mit Sprachbrillanz und Klavierspiel Julia Hilgeroth-Buchner 26.10.2026, 09:00 Uhr

i Vor dem Beginn des zweiten Teils lockte Philipp Heidepeter das Publikum mit seinem Klavierspiel wieder auf die Plätze. Julia Hilgeroth-Buchner

Mit perlendem, fluffig-leichtem Pianospiel und detailverliebter Sprachbrillanz überzeugte der „Birnbacher Jung“, Emil Bach sein Publikum in der Birnbacher Kirche. Es gab extravagante Lieder und Gedichte zu hören.

Dorfmitte, 18.30 Uhr. Rund um die Kirche drängen sich die Fahrzeuge bereits dicht an dicht. Keine Chance mehr auf einen Parkplatz, weshalb nun die anliegenden Straßenränder genutzt werden. Und auch hier wird es bald knapp. Doch nicht nur die Autokolonne will kein Ende nehmen.







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