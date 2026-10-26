Birnbacher Konzert gut besucht
Emil Bach glänzt mit Sprachbrillanz und Klavierspiel
Vor dem Beginn des zweiten Teils lockte Philipp Heidepeter das Publikum mit seinem Klavierspiel wieder auf die Plätze.
Vor dem Beginn des zweiten Teils lockte Philipp Heidepeter das Publikum mit seinem Klavierspiel wieder auf die Plätze.
Julia Hilgeroth-Buchner

Mit perlendem, fluffig-leichtem Pianospiel und detailverliebter Sprachbrillanz überzeugte der „Birnbacher Jung“, Emil Bach sein Publikum in der Birnbacher Kirche. Es gab extravagante Lieder und Gedichte zu hören.

Lesezeit 2 Minuten
Dorfmitte, 18.30 Uhr. Rund um die Kirche drängen sich die Fahrzeuge bereits dicht an dicht. Keine Chance mehr auf einen Parkplatz, weshalb nun die anliegenden Straßenränder genutzt werden. Und auch hier wird es bald knapp. Doch nicht nur die Autokolonne will kein Ende nehmen.
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