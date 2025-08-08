Zwei Männer, ein Idol. Im Elvis Museum in Kircheib erleben Elvis-Imitator Jonny Winters und Lennart Basten ihre erste Begegnung. Über eine Leidenschaft, die Generationen verbindet.

Jonny Winters ist in Kreisen der Musikliebhaber, die Elvis Presley verehren, hinreichend bekannt. Aber am Sonntag erfuhr der gelernte Starkstromelektriker, dass er auch einen „Enkel“ hat: Lennart Basten aus Ellenz an der Mosel. Der 16-Jährige verkörpert den King of Rock‘n‘Roll wie wenige andere. Er lebt sein Idol, kennt seine Lieder, kleidet sich wie der Mann aus Tennessee. Erstaunlich für einen Jugendlichen, der sich gewählt ausdrückt und gut erzogen wirkt. Es war sein erster Besuch im Elvis Museum, das auf der Welt einzigartig ist.

Elvis Presley hat in seiner Karriere 711 Songs veröffentlicht. Auf Wunsch singt Jonny sogar das traurige Lied, das Elvis über seine deutsche Militärzeit in den USA veröffentlichte. Aber Jonny blüht auf, wenn er Songs des Rock’n’Roll interpretiert. Auch die Balladen bringt er gefühlvoll rüber. Die Zuhörer in seinem Pub danken es ihm mit viel Applaus und Jubelrufen. Jonny und Lennart sind der lebende Beweis dafür, dass Legenden niemals sterben.

Winters reist regelmäßig nach Memphis﻿

Regelmäßige Reisen nach Memphis sowie dem Geburtsort Tupelo/Mississippi prägen das Leben des Künstlers aus Kircheib, der stets jünger geschätzt wird als sein tatsächliches Alter. Elvis Presley wäre am 8. Januar 90 Jahre alt geworden. In Jonny und Lennart hat er bemerkenswerte Nachfolger gefunden. Für den jungen Mann aus der 600-Einwohner-Gemeinde war es nicht der letzte Besuch. Er lernte endlich denjenigen kennen, der Elvis imitiert wie kein Zweiter. Werner Klak

Im kommenden März planen Jonny und seine Gattin Irma eine Reise nach Rom, wo Jonny im letzten Jahr vor rund 8000 Gläubigen zu Ehren des Papstes im Petersdom als Gospelchor Kircheib auftrat. Interessenten werden gebeten, sich rechtzeitig anzumelden. Das Elvismuseum ist sonntags von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Mehr Infos online unter www.Elvismuseum.de red