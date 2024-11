Kinderklinik Siegen gerettet Eltern und Kommunalpolitik können aufatmen 22.11.2024, 06:45 Uhr

i Nach Wochen der Unsicherheit steht nun fest, dass die DRK-Kinderklinik Siegen eine Zukunft hat. picture alliance / dpa

Nach wochenlangen Unsicherheiten ist die Zukunft der Siegener Kinderklinik gesichert. Wieso der Fortbestand der auch für das AK-Land und den Westerwaldkreis so wichtigen Einrichtung auf der Kippe stand und Eltern nun eine große Sorge genommen wurde.

Die Krankenhauslandschaft befindet sich auch im Westerwald und Siegerland in einem tiefen Umbruch. Zuletzt stand der Fortbestand der DRK-Kinderklinik in Siegen auf der Kippe. Das Krankenhaus ist auch für die Versorgung in den benachbarten Kreisen auf rheinland-pfälzischer Seite von großer Bedeutung.

