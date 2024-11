Wahlkreis Neuwied Ellen Demuth soll CDU das Direktmandat sichern Michael Fenstermacher

Stephanie Mersmann 24.11.2024, 15:53 Uhr

i Ellen Demuth führt die CDU im Wahlkreis Neuwied in den Bundestagswahlkampf. Ihr unterlegener Rivale Justus Brühl (rechts) und Matthias Reuber, Vorsitzender des Kreisverbands Neuwied, gratulieren bei der Delegiertenversammlung in Horhausen. Oliver Wilsberg

Ellen Demuth soll für die CDU das Bundestagsmandat im Wahlkreis Neuwied verteidigen. Die Delegierten gaben der Linzerin in ihrer Versammlung in Horhausen den Vorzug vor dem Scheuerfelder Justus Brühl.

Die Überraschung ist ausgeblieben. Bei der Wahl zur Bundestagskandidatin der CDU im Wahlkreis Neuwied-Altenkirchen durch die Delegiertenversammlung in Horhausen hat sich Favoritin Ellen Demuth (Linz) gegen Justus Brühl (Scheuerfeld) durchgesetzt. Die 42-jährige Landtagsabgeordnete soll also das Erbe von Erwin Rüddel antreten, der ununterbrochen seit 2009 die Interessen des Wahlkreises in Berlin vertritt.

