Neues Stück mit Lachgarantie
Elkenrother Theatergruppe verspricht Spaß im Pfarrhaus
Schon alleine der Gesichtsausdruck der Mimen auf der Theaterbühne in Elkenroth sorgt für Heiterkeit.
Schon alleine der Gesichtsausdruck der Mimen auf der Theaterbühne in Elkenroth sorgt für Heiterkeit.
Gaby Wertebach

Bei den Proben der Laienspielschar in Elkenroth geht nichts glatt – zentnerschwere Requisiten, ein störrisches T‑Shirt und neue Verwechslungen bringen die Bühne zum Kichern. Das Dorf fiebert der Premiere entgegen.

Lesezeit 3 Minuten
Noch ist längst nicht alles perfekt, doch genau das macht den Besuch bei der Theaterprobe der Theaterabteilung des Musikvereins „Harmonie“ Elkenroth so amüsant. Geprobt wird beim Besuch unserer Zeitung für das Stück „Dem Himmel sei Dank“, einen Dreiakter von Bernd Gombold.
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