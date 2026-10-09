Neues Stück mit Lachgarantie Elkenrother Theatergruppe verspricht Spaß im Pfarrhaus Gaby Wertebach 09.10.2026, 12:00 Uhr

i Schon alleine der Gesichtsausdruck der Mimen auf der Theaterbühne in Elkenroth sorgt für Heiterkeit. Gaby Wertebach

Bei den Proben der Laienspielschar in Elkenroth geht nichts glatt – zentnerschwere Requisiten, ein störrisches T‑Shirt und neue Verwechslungen bringen die Bühne zum Kichern. Das Dorf fiebert der Premiere entgegen.

Noch ist längst nicht alles perfekt, doch genau das macht den Besuch bei der Theaterprobe der Theaterabteilung des Musikvereins „Harmonie“ Elkenroth so amüsant. Geprobt wird beim Besuch unserer Zeitung für das Stück „Dem Himmel sei Dank“, einen Dreiakter von Bernd Gombold.







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