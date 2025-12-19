Spannendes Fotoprojekt Elkenrother Arzt wandelt auf August Sanders Spuren Sonja Roos 19.12.2025, 15:00 Uhr

i Andreas Pfeifer hat schon über 300 Menschen für sein Fotoprojekt vor die Kamera geholt - alle ganz ungestellt und in alltäglichen Situationen. Sonja Roos

Der pensionierte Arzt Andreas Pfeifer aus Elkenroth hat sein Hobby zur Berufung gemacht und fotografiert Menschen aus dem Kreis Altenkirchen in ganz alltäglichen Situationen. Über 300 Bilder sind so schon entstanden - und ein Ende ist nicht in Sicht.

Die meisten Menschen, die Andreas Pfeifer bislang für sein Fotoprojekt abgelichtet hat, sind keine Berühmtheiten, keine Stars oder Politiker, sondern Leute, mit denen man Tür an Tür lebt. Entsprechend hat der passionierte Hobbyfotograf auch keine Fotos im Studio gemacht, sondern die Menschen dort abgelichtet, wo sie leben oder arbeiten.







