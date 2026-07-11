Rettungshelikopter im Einsatz Elkenroth: Motorradfahrer und Sozius schwer verletzt Michael Fenstermacher 11.07.2026, 12:07 Uhr

i Beim Abbiegen von der L287 in die Bruchstraße übersah ein Pkw-Fahrer einen entgegenkommenden Motorradfahrer samt Sozius. Es kam zum Zusammenstoß. Winkler TV

Schwerer Verkehrsunfall am Freitagabend in Elkenroth: Beim Abbiegen hat ein Autofahrer ein entgegenkommendes Motorrad übersehen. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem Motorradfahrer und Sozius schwer verletzt wurden.

Bei einem schweren Verkehrsunfall am Freitagabend in Elkenroth haben der beteiligte Motorradfahrer und sein Sozius schwere Verletzungen erlitten. Beide wurden mit jeweils einem Rettungshubschrauber zur Behandlung in Koblenzer Krankenhäuser gebracht, wie die Polizei Betzdorf in ihrer Nachtragsmeldung berichtet.







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