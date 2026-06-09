Gehört der Wolf in unsere Kulturlandschaft? Viele Tierhalter begegnen dem Rückkehrer nach zahlreichen Nutztuerübergriffen inzwischen mit Ablehnung. Elisabeth Ditscheid lässt sich dagen nicht von ihrem Engagement für den Wolf abbringen.
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Der Wolf polarisiert: Seit der Rückkehr des Raubtiers in den Westerwald und mit der Zunahme von Nutztierübergriffen, mehren sich in der Öffentlichkeit die Stimmen, die sich für eine Bestandsregulierung durch aktive Bejagung aussprechen. Doch es gibt auch Menschen, die den Wolf in erster Linie als wertvollen Bestandteil des heimischen Ökosystems sehen und die Rückkehr von Isegrim begrüßen.