Karneval im Dunkeln Elger Nachtzug trotzt Regen und begeistert Jecken 28.02.2025, 15:20 Uhr

i Der Karnevalsverein MCV aus Bad Marienberg war einer der Gruppen auf dem Elkenrother Nachtzug. Die Gruppe hat sich entschieden, als Minions zu gehen. Thomas Leurs

Der Elger Nachtzug ist längst eine feste Tradition in Elkenroth – und auch in diesem Jahr zog er viele Jecken auf die Straßen. Trotz Regens zu Beginn feierten große und kleine Narren ausgelassen.

Petrus schien es erst nicht gut zu meinen mit den Elkenrothern. Wie schon im vergangenen Jahr regnete es ausgerechnet an dem Tag, an dem die Jecken aus der gut 1800-Einwohner-Gemeinde in den dunklen Abendstunden bunt verkleidet beim Elger Nachtzug durch die Straßen zogen.

