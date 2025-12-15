Ermittlungen nach Leichenfund Eiserfeld: Woran Jugendlicher starb, ist weiter unklar Michael Fenstermacher 15.12.2025, 11:44 Uhr

Der Fund der Leiche eines Jugendlichen in Siegen-Eiserfeld hat bis in den Kreis Altenkirchen hinein Bestürzung ausgelöst. Die Todesursache ist weiterhin unklar. Nach einer Obduktion am Freitag wird laut Polizei weiter ermittelt.

Sechs Tage nachdem eine Passantin an einem Fußweg nahe der Sieg in Siegen-Eiserfeld die Leiche eines Jugendlichen gefunden hat, ist die Todesursache weiterhin unklar. „Es wird weiter ermittelt“, sagte eine Sprecherin der Polizei unserer Zeitung am Montag, nachdem am Freitag der Leichnam in der Rechtsmedizin in Bonn obduziert worden war.







