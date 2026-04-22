Neuheit bei „La Dolce Vita“ Eisdiele in Altenkirchen bietet Pizza aus Steinofen an Julia Hilgeroth-Buchner 22.04.2026, 07:00 Uhr

i Jede Pizza wird von Gabriella Rentea und ihrem Sohn Ian liebevoll per Hand vorbereitet, bevor sie im heißen Steinofen frisch gebacken wird. Julia Hilgeroth-Buchner

Die Eisdiele „La Dolce Vita“ in der Altenkirchener Fußgängerzone bietet jetzt auch Pizzen an. Dafür haben die Betreiber Gabriella Rentea und ihr Sohn Ian eigens einen Steinofen eingebaut.

Sommer, Sonne, köstliches Essen: Wer sich nach dem unbeschwerten Lebensgefühl des Südens sehnt, der ist im „La Dolce Vita“ goldrichtig. Das gemütliche Eiscafé in der Altenkirchener Fußgängerzone macht sich gerade startklar für die warme Saison – bunte Tische und Stühle warten vor den Türen schon auf die eishungrigen Gäste, die auf der Karte eine große Auswahl an kreativen Bechern und dazu alle Arten von heißen und kalten Getränken finden.







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