Auto rutscht in Straßengraben
Einsatzkräfte retten mehrere Verletzte bei Bachenberg
Zwei Insassen konnten durch Ersthelfer aus dem Fahrzeug gerettet werden, zwei weitere Personen wurden durch die Feuerwehr aus de
Zwei Insassen konnten durch Ersthelfer aus dem Fahrzeug gerettet werden, zwei weitere Personen wurden durch die Feuerwehr aus dem Fahrzeug gerettet.
André Wollny

Rettungskräfte wurden am Montag, 11. Mai, zu einem Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten auf der Kreisstraße 37 zwischen Bachenberg und Hilgenroth alarmiert. Neben Feuerwehr, Polizei und DRK war auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz.

Lesezeit 1 Minute
Zahlreiche Retter eilten am Montag, 11. Mai, um 16.41 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 37 zwischen Bachenberg und Hilgenroth. Die Einsatzmeldung „Verkehrsunfall mit vier eingeschlossenen Personen“ war bei der Integrierten Leitstelle Montabaur eingegangen.

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