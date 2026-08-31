Evakuierung lief planmäßig ab Einsatz in Fürthen: Brandbombe erfolgreich entschärft Annika Stock 31.08.2026, 15:00 Uhr

i Die Bombe wurde vor Ort vom Kampfmittelräumdienst nicht als Spreng-, sondern als Brandbombe ermittelt und konnte entschärft werden. Tim Ehrlich/Verbandsgemeinde Hamm (Sieg)

Wieder stellt eine Weltkriegsbombe das tägliche Leben in Fürthen auf den Kopf. Am Montagmorgen, 31. August, mussten 300 Menschen aufgrund der geplanten Entschärfung evakuiert werden. Hier lesen Sie, wie die Maßnahmen abliefen.

Wieder hielt ein Bombenfund die Ortsgemeinde Fürthen in Atem. Bei Sondierungsarbeiten war das Relikt aus dem Zweiten Weltkrieg in der Nähe des Neubaugebiets Kappensteiner Schlinke gefunden worden. Aufgrund der Entschärfung am Montagmorgen mussten vorab mehr als 300 Menschen ihre Häuser und Wohnungen verlassen.







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