In den Feuerwehren kommt es auf jeden Einzelnen an. In Hamm geht es dabei nicht nur um Feuerlöscheinsätze.

Seit mehr als 20 Jahren ist die Ü30-Party der Freiwilligen Feuerwehr Hamm ein Feier-Klassiker in der Region und darüber hinaus. Für diese legendäre Veranstaltung sind stets umfangreiche Vorbereitungen erforderlich, um wie in diesem Jahr den mehr als 600 Gästen einen stimmungsvollen Abend bieten zu können. Kürzlich bedankte sich die Feuerwehr bei den „Ausführenden“ mit einem Helferfest, in dessen großen Rahmen auch Ehrungen, Beförderungen, Verpflichtungen und eine Verabschiedung durch Dietmar Henrich, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Hamm, ausgesprochen wurden. Wehrleiter Alexander Müller führte im Pressegespräch aus, dass praktisch mit dem Schlussakkord einer Partynacht, zu der auch Besucher aus dem restlichen Westerwald, dem Siegener Raum, dem Oberbergischen und dem Siegkreis den Weg in die Raiffeisengemeinde finden, die Organisation bereits für die nächste beginne: „Zuständig hierfür ist eine Arbeitsgruppe, die seit vielen Jahren erfolgreich zusammenarbeitet. Dieser gebührt unser aller Dank.“

i Nach 35-jähriger Tätigkeit in der Hammer Rettungshundestaffel schied Birgit Kohlhase auf eigenen Wunsch aus dieser aus. Die Entpflichtung nahm Bürgermeister Dietmar Henrich (rechts) vor. Dank sprach auch Wehrleiter Alexander Müller (links) aus. Rolf-Dieter Rötzel

Basierend auf dem hohen, ehrenamtlich und selbstlos ausgeübten Verantwortungsbewusstsein in der Freiwilligen Feuerwehr Hamm zum Wohle der Bürger überreichte Bürgermeister Henrich unter dem Beifall der Anwesenden das Bronzene Feuerwehr-Ehrenzeichen des Landes Rheinland-Pfalz für einen 15-jährigen Feuerwehrdienst an Kai-Martin Schwarz und Christian Schüchen. Befördert wurden Nico Urban zum Oberbrandmeister unter gleichzeitiger Ernennung zum Zugführer sowie Kevin Jung zum Brandmeister mit Bestellung zum Gruppenführer.

Die Verpflichtungsurkunden in den Feuerwehrdienst erhielten Lea Ströder und Ernst Pauls. In einem besonderen Fokus der gelungenen Festlichkeit stand die der Hammer Wehr angegliederte Facheinheit „Rettungsdienst/Ortungstechnik (RHOT) – die überregional bekannte Rettungshundestaffel. Die erste Staffel dieser Art wurde am 28. Januar 1978 in Hamm gegründet und zum Vorbild für weitere dem Land Rheinland-Pfalz unterstehende Staffeln. Aktuell sind es insgesamt sieben.

i Kai-Martin Schwarz (links) und Christian Schüchen erhielten das Bronzene Feuerwehr-Ehrenzeichen. Rolf-Dieter Rötzel

Maßgeblichen Anteil an der Entwicklung der Hammer Rettungshundestaffel hat Birgit Kohlhase, die nunmehr nach einer 35-jährigen verantwortungsvollen Tätigkeit, davon 20 Jahre als stellvertretende und nach 2021 zwei Jahre als kommissarische Staffelleiterin, aus dieser auf eigenen Wunsch ausschied und durch Henrich entpflichtet wurde. Der Bürgermeister sprach gegenüber der Brandmeisterin einen aufrichtigen Dank aus und überreichte neben der Entpflichtungsurkunde ein Weinpräsent. Dankesworte und Erinnerungsgeschenke gab es auch von Wehrleiter Müller. Im Pressegespräch ging Birgit Kohlhase kurz auf ihre langjährige Tätigkeit in der Rettungshundestaffel ein. Dabei erwähnte sie, dass sie bei Einsätzen schon eine gewisse innere Anspannung verspürt habe. „Diese steigerte sich dann extrem bei der Suche nach Kindern. Adrenalin pur war da schon zu verspüren.“ In den vergangenen Jahren habe sie regelmäßig gebetet, dass man die vermissten Personen schnell findet.