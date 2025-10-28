Anziehungspunkt für Kunden Einkaufsmarkt am Stammsitz in Wissen ist zukunftsfit 28.10.2025, 20:36 Uhr

i Zusammen mit vielen Gästen, darunter Bürgermeister Berno Neuhoff (links) und Landrat Peter Enders (rechts), feierten Maike Sanktjohanser, Franz-Rudolf Sanktjohanser und Marktleiter Martin Tjart (Mitte) die Eröffnung des völlig umgestalteten Marktes. Elmar Hering

18 Jahre nach dem letzten umfassenden Umbau hat die Wissener Petz Rewe GmbH erneut im großen Stil in ihren Supermarkt am Stammsitz in Wissen investiert. Gäste und Kunden konnten jetzt staunen, was dabei herausgekommen ist.

Das Datum hätte nicht besser gewählt sein können: Exakt 54 Jahre nach der ersten Eröffnung ihres Wissener Einkaufsmarktes und sogar 100 Jahre nach dem Start ihrer Handelstradition hat die Familie Sanktjohanser die Wiedereröffnung ihres modernisierten Rewe Petz-Marktes am Hämmerberg gefeiert.







