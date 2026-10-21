Metzgerei in Daaden Einkaufen nach Ladenschluss: Dirk Schmidt prescht voran Daniel-D. Pirker 21.10.2026, 17:15 Uhr

i Steaks, Würstchen oder Speiseeis noch nach Ladenschluss kaufen: Ein neues Hybridstore-Angebot macht das nun in Daaden in der Metzgerei von Dirk Schmidt möglich. Daniel-D. Pirker

„Länger off“, also länger geöffnet, hat die Daadener Metzgerei Schmidt seit Neuestem. Bis 22 Uhr kann man sich nun beispielsweise mit Steaks eindecken, und das ganz ohne Verkaufspersonal. Inhaber Dirk Schmidt erklärt das Konzept dahinter.

„Super, du hast uns das Abendessen gerettet.“ Das habe ihm eine Familie noch am Wochenende mitgeteilt, erzählt Dirk Schmidt in seiner Metzgerei in Daaden. Hier hat der Fleischermeister ein Konzept umgesetzt, das in der weiteren Region in der Branche seinesgleichen sucht: einen sogenannten Hybrid-Store, der täglich von 6 bis 22 Uhr zugänglich ist.







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