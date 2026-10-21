Metzgerei in Daaden
Einkaufen nach Ladenschluss: Dirk Schmidt prescht voran
Steaks, Würstchen oder Speiseeis noch nach Ladenschluss kaufen: Ein neues Hybridstore-Angebot macht das nun in Daaden in der Met
Steaks, Würstchen oder Speiseeis noch nach Ladenschluss kaufen: Ein neues Hybridstore-Angebot macht das nun in Daaden in der Metzgerei von Dirk Schmidt möglich.
Daniel-D. Pirker

„Länger off“, also länger geöffnet, hat die Daadener Metzgerei Schmidt seit Neuestem. Bis 22 Uhr kann man sich nun beispielsweise mit Steaks eindecken, und das ganz ohne Verkaufspersonal. Inhaber Dirk Schmidt erklärt das Konzept dahinter.

Lesezeit 2 Minuten
„Super, du hast uns das Abendessen gerettet.“ Das habe ihm eine Familie noch am Wochenende mitgeteilt, erzählt Dirk Schmidt in seiner Metzgerei in Daaden. Hier hat der Fleischermeister ein Konzept umgesetzt, das in der weiteren Region in der Branche seinesgleichen sucht: einen sogenannten Hybrid-Store, der täglich von 6 bis 22 Uhr zugänglich ist.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Kreis AltenkirchenWirtschaft

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Altenkirchen

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Altenkirchen gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren