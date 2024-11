Einheitliche Preise im Neubaugebiet

Birken-Honigsessen. Die Erschließungsarbeiten im Neubaugebiet „Oststraße“ in Birken-Honigsessen sind in den vergangenen Wochen gut vorangekommen. 30 Baugrundstücke entstehen dort, 29 davon sind in Besitz der Ortsgemeinde. Aus diesem Anlass hat der Rat jetzt den Verkaufspreis pro Quadratmeter festgelegt.