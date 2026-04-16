Über Wochen stand ein Pkw eingezäunt auf dem Parkplatz unweit des Stadions in Betzdorf. Der Besitzer war verstorben und solange die Erbangelegenheiten nicht geklärt sind, blieb das Auto dort stehen. Jetzt ist es nicht mehr da.
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Über mehrere Wochen hat auf dem Parkplatz in Betzdorf in der Nähe ein Peugeot 206 gestanden. Kurios daran war, dass er von drei Seiten eingezäunt gewesen ist. Der Halter des Wagens war verstorben und es mussten der Nachlass geklärt werden, teilte damals Joachim Brenner, Bürgermeister der VG Betzdorf-Gebhardshain, unserer Zeitung mit.