Absperrband am Stadion Eingezäunter Peugeot in Betzdorf: Das steckt dahinter Thomas Leurs 23.02.2026, 15:45 Uhr

i Seit mehreren Tagen steht ein Fahrzeug auf dem Parkplatz auf dem Bühl in Betzdorf eingezäunt. Thomas Leurs

Ein schwarzer Pkw, umgeben von Bauzäunen und Flatterband, sorgt auf dem Parkplatz „Auf dem Bühl“ für Rätselraten. Nach dem Tod des Halters muss die Verbandsgemeinde das Fahrzeug sichern, während die Suche nach den Erben zur Geduldsprobe für das Nachlassgericht wird.

Seit Kurzem bietet der Parkplatz direkt am Stadion Auf dem Bühl in Betzdorf einen ungewöhnlichen Anblick. Ein schwarzer Peugeot 206 steht dort geparkt, umgeben von drei Zäunen und Absperrband. Wegfahren ist mit den Pkw erst mal nicht mehr möglich. Was hat es dem abgestellten Fahrzeug auf sich?







Artikel teilen

Artikel teilen